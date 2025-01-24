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Регион
24 января, 10:01

В России могут изменить систему зарплат чиновников по примеру Сингапура

Эксперты РАН предложили изменить зарплаты чиновников, как в Сингапуре

Выплачивать российским чиновникам ровно столько, на сколько они наработали, предложили эксперты Российской академии наук (РАН). Они предлагают провести в России реформу зарплат чиновников, по аналогии с Сингапуром. Об этом сообщает РБК.

«Можно использовать новый подход к стимулированию труда чиновников — «сверху вниз», то есть последовательный переход от коллективного к индивидуальному премированию «по результатам», — пишут авторы статьи.

Сначала учёные предлагают определить размер общего премиального фонда для всех региональных гражданских служащих, затем распределить его между министерствами и ведомствами, а после — премировать региональных гражданских служащих. Подобная схема действует на территории Сингапура, благодаря ей там удалось совершить «экономическое чудо». Высокоэффективное управление в сочетании с перфекционизмом помогли стране улучшить социально-экономическое положение.

Однако член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что систему Сингапура с населением всего 6 млн человек никак нельзя применить к огромной России. Она также заявила, что и в России существуют свои критерии оценки эффективности трудна и своя система премий.

Ранее россиянам раскрыли несколько способов увеличить будущую пенсию. Так, необходимо устраиваться на работу официально и получать зарплату законно, а не в «конвертах». Также можно использовать вложения материнского капитала в пенсионные накопления.

В России зарплаты бюджетников увеличатся в 2025 году на 13,2%
В России зарплаты бюджетников увеличатся в 2025 году на 13,2%
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Life.ru

Полина Никифорова
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