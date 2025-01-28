В Госдуме хотят разрешить регистрацию в апартаментах ради молодых семей

В России предложили разрешить прописываться в апартаментах. Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину направила депутат Госдумы Анастасия Удальцова. Она уверена, что это сделает жильё более доступным для молодых семей и снизит цены на аренду квартир. Об этом сообщает SHOT.

По задумке авторов инициативы, правом на регистрацию в апартаментах должны обладать собственники недвижимости и их прямые родственники — жёны, дети и родители. Это особенно важно для молодых семей, которые зачастую выбирают апартаменты как первое жильё, поскольку они стоят дешевле по сравнению с обычными квартирами.

Кроме того, Удальцова полагает, что изменение законодательства повлияет на рынок аренды недвижимости. В случае одобрения инициативы россияне будут реже снимать жильё, а это должно снизить цены на аренду в крупных городах.

«Данная инициатива также будет способствовать созданию более гибкой и адаптированной системы регистрации, поскольку в современных реалиях многие люди предпочитают апартаменты как более доступное и функциональное жильё. Разрешение на регистрацию в них сделает систему регистрации более гибкой и адаптированной к потребностям населения», — подчеркнула Удальцова.

Сейчас прописаться в апартаментах невозможно, так как они считаются коммерческой недвижимостью. Многие владельцы оформляют временную регистрацию на пять лет с возможностью её продления, если апартаменты оформлены как гостиница.