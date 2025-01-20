С 1 февраля установятся нетипичные цены на аренду квартир. Сколько будет стоить съёмное жильё На рынке аренды жилья наступило затишье. Ожидается, что оживление спроса придётся на февраль. При этом на рынке наметилось несколько новых трендов, которые нетипичны для этого сезона. Что будет с ценами на аренду в конце зимы? 19 января, 21:20 С 1 февраля изменятся цены на аренду квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JJ-stockstudio

Что происходит на рынке аренды недвижимости после праздников

В прошлом году рынок аренды в Москве был очень активным, а цены заметно выросли. Спрос не ослабевал даже в обычно спокойные периоды — в январе – феврале и мае – июне. Таким образом, фактор сезонности в 2024 году фактически отсутствовал. К концу года все участники рынка устали. В преддверии новогодних каникул и во время них началось падение спроса.

— Во второй половине декабря резко снизилось число запросов от нанимателей — по итогам месяца на 39% от ноябрьского значения. В ответ на охлаждение интереса арендаторов часть собственников решили взять паузу и повременить со сдачей. По данным нашей компании, в декабре объём предложения сократился на 50% от показателя ноября, — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Арендодатели, которые не хотели ждать и терять доход от простоя квартиры, в декабре и начале января согласны были снизить стоимость на 5–7% от пиковых значений осени. В результате минимальная цена найма квартиры в старой Москве (не учитывая ЗелАО) в январе опустилась до 37 000 рублей против 40 000 рублей в первой половине декабря.

Снять квартиру станет проще. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

— По нашим наблюдениям, рынок аренды сегодня входит в период спокойного спроса. Никакой активной динамики нет. При этом спрос на объекты с доступной ценой и расположением в хороших, комфортных локациях с развитой инфраструктурой продолжает сохраняться, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Также она отметила, что пользуются спросом объекты бизнес- и премиум-сегментов. Они популярны у аудитории, которая помимо статуса объекта ценит ещё и развитое комьюнити. Это модные, современные, только что введённые в эксплуатацию жилые комплексы либо жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Квартиры в таких локациях очень хорошо сдаются.

Стоит ли ждать снижения цен на аренду квартир с 1 февраля

По итогам первой декады января 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составляет 90 000 рублей. В сравнении с декабрём 2024 года она немного снизилась (-1,3%), что связано с прошедшими длинными выходными. Небольшое снижение стоимости замечено и в других крупных городах. Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В этот период активность на рынке была достаточно низкой. Сказывался традиционный сезонный фактор. Многие арендаторы отложили поиск съёмного жилья на период после новогодних праздников. Поэтому наиболее дешёвые варианты квартир оставались в экспозиции дольше, что и привело к небольшому сокращению цены.

В ряде районов старой Москвы снижение было более заметным, чем в среднем по Москве. Например, медианные ставки в Мещанском районе снизились на 12,2% в сравнении с декабрём 2024 года (до 131 300 рублей), в Бабушкинском районе — на 12,1% (до 65 900 рублей), в Бутырском районе — на 11,7% (до 89 700 рублей).

В части районов ставки, наоборот, выросли. Например, в районе Сокол — на 10,7% относительно декабря 2024 года (до 111 300 рублей), в Бескудниковском — на 9% (до 75 500 рублей), в Обручевском — на 6,5% (до 121 600 рублей).

Медианная стоимость аренды жилья снизилась. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

— В феврале мы ожидаем, что спрос на съёмное жильё восстановится, что повлияет и на медианные ставки. На рынок вернутся арендаторы, которые отложили поиск съёмной квартиры на время после праздников. К сдаче жилья вернётся и часть собственников-арендодателей, которые на время длинных выходных снимали объявления, чтобы полноценно заняться поиском жильцов уже в конце января и начале февраля. В результате мы можем ожидать и пополнения предложения, — добавил Роман Жуков.

Оксана Полякова считает, что нынешнее затишье на рынке аренды — стандартное сезонное явление. В скором времени, вполне вероятно, вновь начнётся оживление. Но пока трудно прогнозировать, когда поднимется новая волна спроса, поскольку бизнес-активность обычно повышается во второй половине января и только сейчас наймодатели начинают возвращать в рекламу свои объекты после новогоднего перерыва.

— Устойчивого снижения стоимости найма в Москве в ближайшей перспективе не ожидается. Высокая ключевая ставка ЦБ сохраняется, а значит, сохраняются и ипотечные ставки. Слишком дорогая ипотека заставляет многих потенциальных покупателей временно отказаться от приобретения жилья. Те, кто снимал, пока останутся арендаторами, квартиры не освобождаются и не выходят на рынок. Отсутствие массовой льготной ипотеки в сегменте новостроек и полное её отсутствие на вторичном рынке для многих делают покупку собственного жилья невозможным — приходится арендовать. Эти факторы способствуют сохранению активности рынка аренды, а при высоком спросе снижение цен маловероятно, — добавила Оксана Полякова.

С другой стороны, разница стоимости первичного и вторичного жилья тоже влияет на сектор аренды. Квартира, приобретённая в новостройке, невыгодна для перепродажи. Выходя на вторичный рынок, она существенно теряет в цене. Поэтому первичные квартиры, приобретённые не для собственного проживания, будут пополнять арендную экспозицию. Это более качественные объекты по сравнению со старым жилфондом. За их счёт и повышается средняя стоимость аренды.

Серьёзного скачка цен на рынке аренды не будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / grinny

Юлия Дымова в ближайшее время не ожидает какого-то серьёзного скачка цен и спроса на аренду. При этом высока вероятность того, что уже к весне цены могут скорректироваться в среднем на 5–15% в сторону увеличения во всех сегментах.

— С 1 февраля рост цен на аренду не ожидается. Рынок ещё не адаптировался после праздничного января и ждёт коррекции скорее в марте, чем в феврале. Собственники замерли в ожидании распространения льготной ипотеки на вторичный сегмент. Те собственники, которые рассчитывают на продажу. Те же, кто собирается получать арендный доход, смотрят на соотношение спроса и предложения в сегменте, — считает основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, на рынке аренды ИЖС сезонный спад активности после новогодних каникул. Оживление наступит ближе к маю, а пока цены зафиксируются.

Авторы Нина Важдаева