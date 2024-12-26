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26 декабря, 03:00

Осматривайте лично и торгуйтесь: Риелтор назвала Life.ru правила, чтобы снять квартиру в 2025-м

Риелтор Львова: Обязательно проверяйте документы собственника при аренде жилья

Важно лично осматривать квартиру и обращать внимание на неизменяемые вещи. Обложка © freepik

Важно лично осматривать квартиру и обращать внимание на неизменяемые вещи. Обложка © freepik

Рынок аренды жилья в России остаётся одним из самых востребованных, особенно в условиях высоких ставок по ипотеке. Эксперт по недвижимости, риелтор Мария Львова рассказала Life.ru, как правильно выбирать квартиру для аренды, общаться с её владельцами и договариваться о цене.

Первым делом стоит определиться с районом. Эксперт рекомендует обращать внимание на транспортную доступность, инфраструктуру и наличие парков рядом с домом. При осмотре самой квартиры важно концентрироваться на тех аспектах, которые невозможно изменить. Шторы или цвет стен всегда можно поменять, а вот маленькая кухня или отсутствие мест для хранения могут создать неудобства в будущем.

Финансовый аспект аренды также вызывает немало вопросов у неопытных арендаторов. Специалист рекомендует не начинать торг по телефону, а сначала лично осмотреть квартиру.

Никогда не торгуйтесь по телефону, это малоэффективно. Посмотрели объект, потом можно торговаться. Кстати, изначально лучше искать квартиру на 10% дороже, чем готовы заплатить, как раз с тем расчётом, что возможен торг. Торгуйтесь обоснованно: ссылайтесь на аналогичные квартиры, приводите факты. Так вы повысите шансы на снижение цены.

Мария Львова

Эксперт по недвижимости, риелтор

Никогда не торгуйтесь по телефону, это малоэффективно. Посмотрели объект, потом можно торговаться. Кстати, изначально лучше искать квартиру на 10% дороже, чем готовы заплатить, как раз с тем расчётом, что возможен торг. Торгуйтесь обоснованно: ссылайтесь на аналогичные квартиры, приводите факты. Так вы повысите шансы на снижение цены.
Никогда не торгуйтесь по телефону, это малоэффективно. Посмотрели объект, потом можно торговаться. Кстати, изначально лучше искать квартиру на 10% дороже, чем готовы заплатить, как раз с тем расчётом, что возможен торг. Торгуйтесь обоснованно: ссылайтесь на аналогичные квартиры, приводите факты. Так вы повысите шансы на снижение цены.

Предоплату следует передавать только собственнику и исключительно после подписания договора. Перед этим важно проверить его паспорт, выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие право собственности.

Общение с хозяином жилья — ещё один важный этап. Львова советует заранее продумать ответы на типичные вопросы, такие как род деятельности, место проживания и количество жильцов. Честность и спокойствие в ответах помогут произвести положительное впечатление. При этом важно установить чёткие границы. Частые визиты владельца без предупреждения могут стать причиной неудобств.

«Не позволяйте собственнику приходить в квартиру чаще, чем раз в месяц и без предупреждения. Это норма по рынку», — заключила риелтор.

Риелтор рассказал, что ждёт рынок недвижимости в 2025 году
Риелтор рассказал, что ждёт рынок недвижимости в 2025 году

Ранее россиян предупредили, что с 1 января начнут снижаться цены на вторичную недвижимость. Кроме того, гражданам объяснили, что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за услуги ЖКХ.

Ольга Годуненко
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