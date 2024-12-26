Осматривайте лично и торгуйтесь: Риелтор назвала Life.ru правила, чтобы снять квартиру в 2025-м

Рынок аренды жилья в России остаётся одним из самых востребованных, особенно в условиях высоких ставок по ипотеке. Эксперт по недвижимости, риелтор Мария Львова рассказала Life.ru, как правильно выбирать квартиру для аренды, общаться с её владельцами и договариваться о цене.

Первым делом стоит определиться с районом. Эксперт рекомендует обращать внимание на транспортную доступность, инфраструктуру и наличие парков рядом с домом. При осмотре самой квартиры важно концентрироваться на тех аспектах, которые невозможно изменить. Шторы или цвет стен всегда можно поменять, а вот маленькая кухня или отсутствие мест для хранения могут создать неудобства в будущем.

Финансовый аспект аренды также вызывает немало вопросов у неопытных арендаторов. Специалист рекомендует не начинать торг по телефону, а сначала лично осмотреть квартиру.

Никогда не торгуйтесь по телефону, это малоэффективно. Посмотрели объект, потом можно торговаться. Кстати, изначально лучше искать квартиру на 10% дороже, чем готовы заплатить, как раз с тем расчётом, что возможен торг. Торгуйтесь обоснованно: ссылайтесь на аналогичные квартиры, приводите факты. Так вы повысите шансы на снижение цены. Мария Львова Эксперт по недвижимости, риелтор

Предоплату следует передавать только собственнику и исключительно после подписания договора. Перед этим важно проверить его паспорт, выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие право собственности.

Общение с хозяином жилья — ещё один важный этап. Львова советует заранее продумать ответы на типичные вопросы, такие как род деятельности, место проживания и количество жильцов. Честность и спокойствие в ответах помогут произвести положительное впечатление. При этом важно установить чёткие границы. Частые визиты владельца без предупреждения могут стать причиной неудобств.