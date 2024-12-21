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21 декабря, 11:58

Риелтор рассказал, что ждёт рынок недвижимости в 2025 году

Риелтор Самойлов назвал 2025 год удачным для покупки недвижимости

Наступающий год будет весьма удачным для покупки недвижимости, уверен почётный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. В беседе с URA.ru он раскрыл особенности приобретения жилья в 2025 году. В частности, эксперт рекомендовал не спешить с выбором вариантов и не стесняться торговаться.

«Есть возможность выбрать не торопясь, есть возможность хорошо поторговаться. Если действительно разумный продавец попадётся, то можно спокойно решить свою задачу», — подчеркнул риэлтор.

Он также отметил, что в 2025 году не стоит рассматривать недвижимость как инструмент для инвестиций. А его коллега Константин Апрелов добавил, что доступность жилья в следующем году будет зависеть от платежеспособного спроса и ключевой ставки.

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Ранее россиян предупредили, что с 1 января начнут снижаться цены на вторичную недвижимость. Кроме того, гражданам объяснили, что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за услуги ЖКХ. Кстати, в России предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости.

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pixabay / congerdesign

Борис Эльфанд
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