Риелтор рассказал, что ждёт рынок недвижимости в 2025 году

Наступающий год будет весьма удачным для покупки недвижимости, уверен почётный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. В беседе с URA.ru он раскрыл особенности приобретения жилья в 2025 году. В частности, эксперт рекомендовал не спешить с выбором вариантов и не стесняться торговаться.

«Есть возможность выбрать не торопясь, есть возможность хорошо поторговаться. Если действительно разумный продавец попадётся, то можно спокойно решить свою задачу», — подчеркнул риэлтор.