В Госдуме отреагировали на идею платить чиновникам столько, сколько они наработали

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали предложение экспертов Российской академии наук провести реформу зарплат чиновников, как в Сингапуре. Бессараб скептично отнеслась к предложению учёных. По её мнению, России следует идти своим путём.

«Сингапур — очень маленькое государство с населением около шести миллионов человек. Сравнивать эту страну с Россией ни в коем разе нельзя. <...> Благодаря цифровизации мы сможем освободить определённое количество служащих от занимаемых должностей, чтобы оставшимся повысить оплату, но мы идём по другому пути», — приводит слова депутата «Ридус».

Бессараб уточнила, что власти РФ сейчас пересматривают отраслевые системы оплаты труда. Так, планируется, что медики в каждом регионе будут получать равную заработную плату. При этом будут учитываться региональные коэффициенты, уровень квалификации и качество выполнения работы. По словам депутата Госдумы, оклад должен будет равняться 70%, оставшиеся 30% — премия.



