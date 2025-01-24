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Регион
24 января, 13:17

В Госдуме отреагировали на идею платить чиновникам столько, сколько они наработали

Депутат Бессараб не поддержала изменение зарплат чиновников, как в Сингапуре

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали предложение экспертов Российской академии наук провести реформу зарплат чиновников, как в Сингапуре. Бессараб скептично отнеслась к предложению учёных. По её мнению, России следует идти своим путём.

«Сингапур — очень маленькое государство с населением около шести миллионов человек. Сравнивать эту страну с Россией ни в коем разе нельзя. <...> Благодаря цифровизации мы сможем освободить определённое количество служащих от занимаемых должностей, чтобы оставшимся повысить оплату, но мы идём по другому пути», — приводит слова депутата «Ридус».

Бессараб уточнила, что власти РФ сейчас пересматривают отраслевые системы оплаты труда. Так, планируется, что медики в каждом регионе будут получать равную заработную плату. При этом будут учитываться региональные коэффициенты, уровень квалификации и качество выполнения работы. По словам депутата Госдумы, оклад должен будет равняться 70%, оставшиеся 30% — премия.

На бесснежной зиме региональные власти уже сэкономили около полумиллиарда рублей
На бесснежной зиме региональные власти уже сэкономили около полумиллиарда рублей

Напомним, ранее эксперты РАН предложили провести в России реформу зарплат чиновников, по аналогии с Сингапуром. Учёные предлагают определить размер общего премиального фонда для всех региональных гражданских служащих, затем распределить его между министерствами и ведомствами, а после — премировать региональных гражданских служащих. Высокоэффективное управление в сочетании с перфекционизмом помогли Сингапуру улучшить социально-экономическое положение, совершив «экономическое чудо» в стране.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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