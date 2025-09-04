Лечение пиявками: Россиянам объяснили, почему процедуре не место в 21 веке

Как работает гирудотерапия? Пиявка присасывается к определённому месту человека и высасывает определённое количество крови. Как правило, пиявок ставят несколько, и в зависимости от этого удаляется из организма тот или иной объём крови. Об этом Life.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Фактически это аналог процедуры кровопускания, которая применялась в XVIII веке. Эта процедура как способ, скажем так, облегчения очень многих состояний. Это была примитивная мера, иногда она помогала, потому что нередко причиной плохого самочувствия было повышенное артериальное давление, и уменьшение количества циркулирующей крови помогало это давление снизить. Также работают и пиявки. Ничего сверхъестественного здесь нет. Никакую кровь пиявка не очищает, потому что она её просто высасывает. Алексей Решетун Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт

Предотвращение инфарктов и инсультов таким методом — это тоже, конечно, неправда. Такого не бывает при использовании пиявок, предупреждает специалист.

«Как реально проводится профилактика инфарктов и инсультов? Есть факторы риска. Факторы риска существуют для развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Они давно известны. Это повышенная масса тела, нарушенный обмен веществ, употребление алкоголя, курение и так далее. На эти факторы нужно воздействовать», — уточняет собеседник Life.ru.

Эксперт советует обследоваться, поддерживать определённый уровень холестерина в крови, не переедать, избегать вредных привычек и контролировать своё артериальное давление. Всё нужно делать строго в соответствии с официальными медицинскими рекомендациями, отмечает Решетун.

Опасность практики гирудотерапии в домашних условиях может быть связана с нарушениями условий асептики и антисептики: есть большой риск занести в кровь инфекцию или вещество, на которое организм выдаст аллергическую реакцию. Поэтому, так же как и любое другое лечение, гирудотерапия в домашних условиях не должна применяться, если человек хочет сохранить своё здоровье, заключает специалист.

«И не нужно ни в коем случае надеяться на гирудотерапию как на нечто волшебное, то, что сможет помочь избежать каких-то последствий», — добавил собеседник Life.ru.