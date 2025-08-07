Банки да пиявки: Чем опасны устаревшие медицинские методы, которые популярны до сих пор

Раньше люди лечились всем, что показывало свою пользу на практике. Но современной научной системы с двойным слепым тестированием, репрезентативной выборкой и публикациями в рецензируемых журналах с высоким индексом цитирования просто не существовало. И при этом хирургия была уже в позднем каменном веке. В случае операций на черепе люди выживали и жили потом довольно долго, целых два года. Но те методы, о которых мы расскажем в материале, куда более развиты, чем медицина каменного века.

Гирудотерапия (лечение пиявками)

Гирудотерапия — отчасти маргинальный, но всё равно довольно популярный сейчас метод лечения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / retan

Гирудотерапия — это лечение при помощи медицинских пиявок. Его использовали ещё в Древнем Египте, а также в Индии. В Древней Греции и Древнем Риме лечение пиявками хорошо соответствовало главной в те годы медицинской парадигме, согласно которой здоровье человека зависело от баланса жидкостей в организме. Гирудотерапия достигла своего пика в Европе XVII–XVIII веков. Тогда таким образом лечили кожные заболевания, обезболивали при ревматизме, а иногда пытались пиявками прогнать венерические заболевания. По своей сути гирудотерапия — один из вариантов кровопускания.

Сейчас пиявок тоже используют, главным образом в пластической хирургии. Они помогают привести в норму кровоток — например, в случае восстановления повреждений лица. И это не простые пиявки, которых набрали в ближайшем болоте, а специальная медицинская порода. Их выращивают в стерильных условиях. Польза метода как раз состоит в нормализации кровотока и давления путём «откачки» лишней крови.

метода как раз состоит в нормализации кровотока и давления путём «откачки» лишней крови. Опасность — риск заражения, если пиявки не медицинские, а также не стоит считать их средством от всех болезней. Опираться всё равно нужно на доказательную медицину. Она сейчас как раз исследует гирудин, фермент, который пиявки выделяют, чтобы разжижить кровь. Сейчас ясно, что это мощный антикоагулянт. Искусственный гирудин есть в мазях, которые снимают боль в икроножных мышцах.

Апитерапия (лечение пчелиными продуктами)

Лечение мёдом, прополисом и другими продуктами, которые производят пчёлы, — тоже древняя практика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Лечение пчёлами, как и гирудотерапия, было известно ещё древним египтянам. В Китае мёд и прополис тоже активно использовали для лечения болезней. В XIX веке пчелиный яд рассматривали как средство лечения кожных заболеваний и ревматизма. Но настоящий прорыв в этой области произошёл в СССР в 1960-е. Тогда разработали документацию по использованию пчелиного яда.

Сейчас у апитерапии много методов. Лёгкие заболевания по типу ОРВИ всё ещё можно попробовать вылечить мёдом и прополисом, но в качестве дополнительного средства. Введение пчелиного яда в определённые точки тела (привет акупунктуре) или целенаправленное пчёлоужаление — вспомогательный способ лечения артритов и бронхитов. А есть ещё аэроапитерапия — сон на ульях. Вдыхаете испарения, пока целебная вибрация пчелиной колонии укрепляет организм. Польза пчелиного лечения состоит в том, что мёд, прополис, пыльца, перга, маточное молочко и воск действительно укрепляют иммунитет. Пчелиный яд может обезболить.

пчелиного лечения состоит в том, что мёд, прополис, пыльца, перга, маточное молочко и воск действительно укрепляют иммунитет. Пчелиный яд может обезболить. Опасности — важнее. В случае тяжёлой аллергии пчелиный яд смертельно опасен.

— важнее. В случае тяжёлой аллергии пчелиный яд смертельно опасен. Нельзя лечить так беременных, людей с сахарным диабетом первого типа и тех, у кого индивидуальная непереносимость.

Рефлексотерапия (иглоукалывание)

Классическое китайское иглоукалывание — это метод лечения, основанный на рефлексах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Метод был известен ещё в Древнем Китае. Действие основано на рефлекторной активности организма: отдельная точка на теле получает воздействие извне, отправляет импульс в нервную систему, и та запускает процессы восстановления. Раньше было только иглоукалывание, теперь — прогревание полынными сигарами, воздействие слабым электрическим током или магнитным полем, ввод препаратов... Даже пчёлоужаление. Польза метода — подходит для комплексной терапии, не надо принимать лекарства, побочных эффектов почти нет.

метода — подходит для комплексной терапии, не надо принимать лекарства, побочных эффектов почти нет. Опасность метода такова: при острых инфекционных заболеваниях, онкологических заболеваниях, беременности либо психических расстройствах от иглоукалывания всё может стать только хуже. При нарушениях свёртываемости крови — тоже. Инсульты и инфаркты лечить акупунктурой категорически запрещено.

Гидротерапия (лечение водой)

Водолечение — любимый способ Древнего Рима. В любой непонятной ситуации идите в ванну. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko

Гидротерапия была одним из самых популярных способов лечения в Древнем Риме. В Древней Греции этот способ рекомендовал сам Гиппократ. В Средние века водолечебницы были популярными заведениями, учитывая, что большинство населения мылось в лучшем случае в реке. Город Грефенберг в Германии стал центром водолечения, и к XIX веку именно там придумали специализированные санатории. Джакузи тоже разрабатывались как терапевтическая массажная ванна, а не предмет роскоши. Польза гидротерапии — укрепление суставов, улучшение кровообращения, снижение болевого синдрома, стимуляция обмена веществ, стабилизация нервной системы, профилактика некоторых заболеваний. Например, душ Шарко — массаж тела водой, вполне оздоравливающая практика.

гидротерапии — укрепление суставов, улучшение кровообращения, снижение болевого синдрома, стимуляция обмена веществ, стабилизация нервной системы, профилактика некоторых заболеваний. Например, душ Шарко — массаж тела водой, вполне оздоравливающая практика. Опасность тоже есть. Водолечение нельзя применять при повышенной температуре тела, при заболеваниях кожи (очевидно), беременным оно противопоказано, при эпилепсии может вызвать приступ. Варикозные вены, тромбы, сердечно-сосудистые заболевания — тоже противопоказания. А при инфекции в ванну вообще лучше не ходить — так ещё в Древнем Риме возникали эпидемии.

Лечение банками

Медицинские банки — кошмар детворы из СССР. Многие застали их применение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yana Perelotova

Медицинские банки, как и гирудотерапия, тоже вариант кровопускания. Только вместо нанесения ранок, откуда вытекает кровь, банки создают давление, за счёт которого на точках воздействия появляются синяки. Метод подсмотрели у традиционной китайской медицины. Обычно банки ставят при заболеваниях лёгких и бронхов. Любая простуда раньше сопровождалась именно ими. Польза банок в качестве эффективного лечения заболеваний не доказана. Но должна заключаться в улучшении кровотока и снятии напряжения с мышц посредством вакуумного массажа.

банок в качестве эффективного лечения заболеваний не доказана. Но должна заключаться в улучшении кровотока и снятии напряжения с мышц посредством вакуумного массажа. Опасность «олдскульных» банок из СССР — ожоги. Но не только. Заболевания сердца, почек и позвоночника — противопоказание к банкам. А синяки, рубцы, инфекции, зуд, усталость, головные боли, мышечное напряжение и тошнота — возможные побочные эффекты.