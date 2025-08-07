Море, специи и алкоголь: Туристам объяснили, как избежать цистита на отдыхе

После купания в море, океане или бассейне часто возникает цистит или уретрит. Недуги сопровождаются такими симптомами, как боли, жжение и рези при частом мочеиспускании, иногда появляется кровь в моче и боли в нижней части живота. Причиной может быть морская вода. Чем выше её солёность, тем ярче проявляются симптомы, сообщает Здоровье Mail.

При регулярных обострениях хронического цистита рекомендуется избегать купания в сильно солёных водоёмах и отдавать предпочтение пресным озёрам или рекам. Ещё одной причиной развития уретрита или цистита является обострение условно-патогенной микрофлоры урогенитального тракта, то есть активация «спящих» инфекций. Они могут «проснуться» из-за ослабления иммунитета, переохлаждения или перегрева организма, а также под воздействием солёной воды.

Наиболее часто возбудителями инфекционного уретрита и цистита являются кишечная палочка и кокковые бактерии, а в некоторых случаях — вирусные инфекции. Обострение хронического цистита и снижение иммунитета нередко связаны с переохлаждением. Поэтому важно избегать купания в холодной воде и не находиться долго в воде с температурой ниже 23-24 градуса.

Всем женщинам независимо от возраста не рекомендуется длительное пребывание в мокром купальнике из-за высокого риска переохлаждения и связанных с этим осложнений. После купания желательно сменить купальник на сухой. Ещё одним фактором, провоцирующим развитие недуга, является питание, особенно добавление в пищу острых специй и приправ.