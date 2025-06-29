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29 июня, 09:51

Врачи бьют тревогу из-за роста инфекций у отдыхающих, справляющих нужду в водоёмы

SHOT: Урологи призвали не справлять нужду в водоёмах из-за риска инфекций

Обложка © unsplash.com / Lawrence Krowdeed

Обложка © unsplash.com / Lawrence Krowdeed

Врачи-урологи отметили резкий рост числа пациентов с циститом, пиелонефритом и другими урологическими заболеваниями в разгар летнего сезона. Причиной этого может быть распространённая привычка справлять нужду прямо в водоёмах во время купания.

Многие отдыхающие пренебрегают необходимостью выходить из воды, отдавая предпочтение более «простому» решению, однако такая беспечность может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Как пояснили эксперты телеграм-каналу SHOT, перед окончанием мочеиспускания в уретре создаётся вакуум, который втягивает небольшое количество воды обратно в мочевой канал. Вместе с водой в организм попадают бактерии, обитающие в воде – кишечная палочка, синегнойная палочка и стафилококк. Эти бактерии могут вызывать развитие цистита, уретрита и других неприятных заболеваний. Особенно уязвимы женщины из-за особенностей анатомии.

Урологи также предупредили о возможном загрязнении водоёмов промышленными отходами, что увеличивает риск химического раздражения при мочеиспускании в воде. Врачи призвали отдыхающих избегать этого процесса в водоёмах и пользоваться туалетами, чтобы сохранить здоровье и не подвергать себя риску заражения опасными инфекциями.

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Юния Ларсон
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