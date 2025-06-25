В Анапе и Темрюкском районе туристы будут подписывать форму о запрете купания

Гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района будут брать с туристов расписку с ознакомлением о запрете на купание из-за крушения танкеров. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, необходимые бумаги выдаются при заселении.

Уточняется, что данную меру ввели дабы проинформировать людей о рисках для здоровья, которые те могут получить при контакте с мазутом, например, аллергию, кожные заболевания или отравление, поскольку на участке побережья продолжаются работы по ликвидации аварии.

По словам заместителя генерального директора санатория «Надежда» Владимира Бобяка, данные меры уже действуют в их месте отдыха. На пляже постоянно работают спасатели, которые предупреждают туристов о нежелательном пребывании на побережье, лежаки также были убраны. В качестве безопасной альтернативы, если гости хотят искупаться или позагорать, то они могут провести время на открытых бассейнах при санатории.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения», — сказал он.