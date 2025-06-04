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4 июня, 05:10

Названы опасные для здоровья последствия от длительного ношения мокрого купальника

Уролог Калинина: Длительное ношение мокрого купальника грозит циститом

Обложка © unsplash.com / margot pandone

Обложка © unsplash.com / margot pandone

С наступлением летнего сезона многие россияне предпочитают проводить время у воды – на море, реках и озёрах. Однако привычка оставаться в мокром купальнике на протяжении всего дня может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредила врач-уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

«Ношение мокрого купальника – распространённая ошибка, которая может иметь серьёзные последствия для здоровья. Соблюдение простых гигиенических правил поможет сохранить здоровье и насладиться отдыхом без неприятных последствий», – сказала Калинина «Газете.ru».

По словам специалиста, влажный и холодный купальник создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков в интимной зоне, что может вызвать различные инфекции. Одним из наиболее распространённых заболеваний является цистит – воспаление мочевого пузыря. Женщины особенно подвержены этому недугу из-за анатомических особенностей строения мочевыводящих путей.

Калинина отметила, что ношение мокрого купальника может привести не только к циститу, но и к другим заболеваниям, таким как вагиниты, кандидозы, уретрит и раздражение кожи в области бикини.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, врач рекомендует сразу после купания переодеваться в сухое бельё, избегать длительного ношения мокрой одежды и соблюдать правила личной гигиены. При появлении дискомфорта необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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Юния Ларсон
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