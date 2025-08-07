Первый тост за упокой: Россиянам объяснили, как не отравиться поддельным алкоголем

Поддельный алкоголь крайне опасен для организма, поскольку зачастую помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси, предупредила заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы, врач-терапевт Елена Ревкова. По её словам, метанол бьёт по ЦНС и зрительному нерву.

Так, всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 мл считается смертельной для взрослого человека. Кроме того, опасность представляют бактериальные токсины, тяжёлые металлы и другие примеси, способные вызвать тяжёлое отравление, острый панкреатит, а также печёночную и почечную недостаточность.

Эксперт указала на признаки, по которым можно распознать подделку: цена ниже рыночной, отсутствие акцизной марки, мутность или осадок в напитке, резкий химический запах, нарушение упаковки, неясная маркировка без даты производства и указания производителя. Она подчеркнула важность уточнения состава и происхождения алкоголя при покупке на отдыхе, особенно это касается ликёров, настоек и вин, произведённых кустарным способом.