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6 августа, 16:37

Бабушку и внучку задержали за торговлю чачей-убийцей на Кубани

Kub Mash: За продажу опасной чачи в Сириусе задержали бабушку и внучку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsyb Oleh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsyb Oleh

В Сириусе задержаны две продавщицы, торговавшие опасной чачей на Казачьем рынке. Как сообщает Kub Mash, 73-летняя Этери и её 31-летняя внучка Олеся уже привлекались к ответственности за подобные нарушения.

Стали известны личности тех, кто продавал плохой алкоголь в Сочи. Фото © Telegram / Kub Mash

Стали известны личности тех, кто продавал плохой алкоголь в Сочи. Фото © Telegram / Kub Mash

Этери, по данным телеграм-канала, около 30 лет работала на этом рынке, и местные торговцы были знакомы с её продукцией. Поводом для задержания стало заявление в полицию от мужчины, чьи родственники скончались после употребления купленной у них алкоголя. По предварительной информации, аналогичные случаи привели к гибели ещё пяти человек — среди них пара из Комсомольска-на-Амуре, две туристки из Челябинска и отдыхающий в «Бархатных сезонах».

К слову, это не первый скандал, связанный с Этери: в 2016 году её уже привлекали за продажу незарегистрированного самогона. Тогда женщина сбыла 1,5 литра самодельного алкоголя за тысячу рублей.

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Хуже русской рулетки и «закладок»: Нарколог рассказал об ужасающем эффекте чачи-убийцы

Напомним, супружеская пара погибла 2 августа, употребив чачу, приобретённую на рынке. Позже стало известно, что всего не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе, а число погибших на данный момент составляет минимум пять человек.

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Юлия Сафиулина
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