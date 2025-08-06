Бабушку и внучку задержали за торговлю чачей-убийцей на Кубани

В Сириусе задержаны две продавщицы, торговавшие опасной чачей на Казачьем рынке. Как сообщает Kub Mash, 73-летняя Этери и её 31-летняя внучка Олеся уже привлекались к ответственности за подобные нарушения.

Этери, по данным телеграм-канала, около 30 лет работала на этом рынке, и местные торговцы были знакомы с её продукцией. Поводом для задержания стало заявление в полицию от мужчины, чьи родственники скончались после употребления купленной у них алкоголя. По предварительной информации, аналогичные случаи привели к гибели ещё пяти человек — среди них пара из Комсомольска-на-Амуре, две туристки из Челябинска и отдыхающий в «Бархатных сезонах».