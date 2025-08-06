Бабушку и внучку задержали за торговлю чачей-убийцей на Кубани
Kub Mash: За продажу опасной чачи в Сириусе задержали бабушку и внучку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsyb Oleh
В Сириусе задержаны две продавщицы, торговавшие опасной чачей на Казачьем рынке. Как сообщает Kub Mash, 73-летняя Этери и её 31-летняя внучка Олеся уже привлекались к ответственности за подобные нарушения.
Стали известны личности тех, кто продавал плохой алкоголь в Сочи. Фото © Telegram / Kub Mash
Этери, по данным телеграм-канала, около 30 лет работала на этом рынке, и местные торговцы были знакомы с её продукцией. Поводом для задержания стало заявление в полицию от мужчины, чьи родственники скончались после употребления купленной у них алкоголя. По предварительной информации, аналогичные случаи привели к гибели ещё пяти человек — среди них пара из Комсомольска-на-Амуре, две туристки из Челябинска и отдыхающий в «Бархатных сезонах».
К слову, это не первый скандал, связанный с Этери: в 2016 году её уже привлекали за продажу незарегистрированного самогона. Тогда женщина сбыла 1,5 литра самодельного алкоголя за тысячу рублей.
Напомним, супружеская пара погибла 2 августа, употребив чачу, приобретённую на рынке. Позже стало известно, что всего не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе, а число погибших на данный момент составляет минимум пять человек.