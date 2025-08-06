Жители Сочи сообщают, что жертв чачи-убийцы не менее пяти
SHOT: Число жертв суррогатного алкоголя в Сочи выросло минимум до пяти
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Число жертв суррогатного алкоголя в Сочи продолжает расти. По данным SHOT, количество погибших от отравления самодельной чачей составляет минимум пять человек.
По последней информации, к ранее известным четырём случаям добавился ещё один летальный исход, произошедший неделю назад. Местные жители также сообщают о возможном новом случае отравления со смертельным исходом, произошедшем накануне.
«Первыми пострадали супруги из отеля «Бархатные сезоны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина скончался, женщину удалось спасти.
Местом распространения опасного алкоголя является Казачий рынок в Адлерском районе. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. По факту массового отравления уже возбуждено уголовное дело.
Напомним, шокирующий инцидент случился 2 августа: супружеская пара погибла после употребления купленной на рынке чачи. Также имеются данные о гибели как минимум двух мужчин, предположительно, после употребления того же самого контрафактного напитка.