Жители Сочи сообщают, что жертв чачи-убийцы не менее пяти

Число жертв суррогатного алкоголя в Сочи продолжает расти. По данным SHOT, количество погибших от отравления самодельной чачей составляет минимум пять человек.

По последней информации, к ранее известным четырём случаям добавился ещё один летальный исход, произошедший неделю назад. Местные жители также сообщают о возможном новом случае отравления со смертельным исходом, произошедшем накануне.

«Первыми пострадали супруги из отеля «Бархатные сезоны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина скончался, женщину удалось спасти.

Местом распространения опасного алкоголя является Казачий рынок в Адлерском районе. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. По факту массового отравления уже возбуждено уголовное дело.