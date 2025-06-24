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24 июня, 10:32

Домашний сомелье: У жителя Сочи нашли 2,5 тонны вина и чачи для «свадьбы дочери»

Полиция обнаружила 2,5 тонны домашнего вина и чачи у жителя Сочи

Полиция Сочи изъяла у местного жителя 2,5 тонны вина и чачи. Обложка © Telegram / 23 МВД

Полиция Сочи изъяла у местного жителя 2,5 тонны вина и чачи. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Сочи у 63-летнего жителя обнаружили 2,5 тонны вина и чачи. Общий объём алкоголя составил 2 476 литров. Подозреваемый признался сотрудникам ГУ МВД по Краснодарскому краю, что это всё он готовил для свадьбы своей дочери.

Полиция Сочи изъяла у местного жителя 2,5 тонны вина и чачи. Фото © Telegram / 23 МВД

Полиция Сочи изъяла у местного жителя 2,5 тонны вина и чачи. Фото © Telegram / 23 МВД

Инцидент произошёл в Адлерском районе, где сотрудники служб нашли в доме у мужчины большое количество домашнего вина и чачи, разлитых по пластиковым бочкам и стеклянным ёмкостям. По словам местного жителя, такое количество спиртных напитков, ему понадобилось для свадьбы своей дочери и поэтому он заранее их приобрёл. Однако по всем видимости, его доводы сотрудников не убедили.

К несчастью для адлерского сомелье, всё обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу. По её результатам будет определена степень вины. В ведомстве также отметили, что предстоит выяснить, для чего на самом деле сочинец хранил вино в промышленных объёмах.

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Ранее Life.ru сообщил, что по всей стране перед выпускными вечерами подростки активно закупают маскирующие ёмкости для алкоголя. Девушки чаще других используют алко-девайсы: сумочки с двойным дном, фляги-браслеты, атомайзеры под духи, даже упаковки от детского питания. Однако за такие трюки предусмотрено административное наказание — штраф грозит и школьникам, и их родителям.

Юлия Сафиулина
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