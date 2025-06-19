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19 июня, 11:31

На трассе в Казани перевернулась фура с пивом и местные бросились на «спасение» бутылок

На трассе в Казани перевернулась фура с пивом

Обложка © VK / КАЗАНЬ

Обложка © VK / КАЗАНЬ

Возле казанского аэропорта на Оренбургском тракте ночью образовалась пробка из-за опрокинувшихся из грузовика ящиков с пивом. Местные жители активно «спасали» уцелевшие бутылки, сообщает ИА «Татар-информ».

В Казани перевернулась фура с алкоголем. Видео © VK / КАЗАНЬ

Водитель фуры Scania из Чебоксар объяснил ДПС, что груз выпал на дорогу во время движения. Из-за происшествия движение на тракте сузили до одной полосы в каждую сторону. Инспекторы выставили ограждения и патрульные машины на подъездах к месту аварии.

На место оперативно прибыла спецтехника: два КамАЗа со щетками, погрузчики и поливомоечная машина. К 2 часам ночи дорогу полностью очистили, и движение восстановили. Водителя оштрафовали за повреждение дорожного покрытия и нарушение правил перевозки грузов.

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Ранее на трассе в Наро-Фоминске перевернулась фура с алкоголем. Изначально сообщалось, что внутри была водка, но как выяснилось, она перевозила «Апероль».

Александра Мышляева
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