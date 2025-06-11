Перевернувшаяся в Подмосковье фура перевозила не водку
Mash: Перевернувшийся в Наро-Фоминске грузовик перевозил не водку, а «Апероль»
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Как оказалось, в перевернувшемся на ЦКАД грузовике перевозили не водку, а «Апероль». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Фура с «Аперолем» перевернулась в Подмосковье. Фото © Telegram/ Mash
Инцидент, напомним, произошёл у деревни Жедочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
А ранее в США произошёл шокирующий инцидент: грузовик, перевозивший пчелиные ульи, перевернулся, выпустив на волю около 250 миллионов пчёл.