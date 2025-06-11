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Регион
11 июня, 15:44

Перевернувшаяся в Подмосковье фура перевозила не водку

Mash: Перевернувшийся в Наро-Фоминске грузовик перевозил не водку, а «Апероль»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Как оказалось, в перевернувшемся на ЦКАД грузовике перевозили не водку, а «Апероль». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фура с «Аперолем» перевернулась в Подмосковье. Фото © Telegram/ Mash

Фура с «Аперолем» перевернулась в Подмосковье. Фото © Telegram/ Mash

Инцидент, напомним, произошёл у деревни Жедочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

А ранее в США произошёл шокирующий инцидент: грузовик, перевозивший пчелиные ульи, перевернулся, выпустив на волю около 250 миллионов пчёл.

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Полина Никифорова
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