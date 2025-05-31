Фура с четвертью миллиарда пчёл перевернулась на дороге, выпустив насекомых на свободу

В штате Вашингтон (США) произошёл шокирующий инцидент: грузовик, перевозивший пчелиные ульи, перевернулся, выпустив на волю около 250 миллионов пчёл. Об этом происшествии сообщили в офисе шерифа округа Уотком в запрещённой соцсети.

«Внимание! Около 250 миллионов пчел находятся на свободе. По возможности избегайте этого района, так как пчелы могут роиться и распространяться», — предупредили жителей правоохранители.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, управления общественных работ округа Уотком и специалисты по пчёлам. Территория, где произошла авария, перекрыта, и ведутся активные работы по возвращению пчёл в ульи. Однако собрать обратно насекомых не так просто. Не исключено, что в результате ЧП уже есть граждане, которые пострадали от нападения тружениц.