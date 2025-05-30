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Регион
30 мая, 16:00

Вышла на берег с окровавленной рукой: Женщина попала в больницу после укуса барракуды

NBC: В США женщина оказалась в больнице после нападения барракуды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jacklyonnphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jacklyonnphotos

Женщина была госпитализирована в американском городе Лодердейл-бай-те-Си, штат Флорида, после того, как её укусила барракуда. Об этом инциденте сообщает NBC News.

Женщина получила травму руки, находясь в воде возле пирса. Очевидцы сообщили, что она вышла на берег с окровавленной рукой и кричала от боли. Присутствующие на пляже оказали первую помощь, остановив кровотечение полотенцем, и вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Сообщается, что её состояние улучшается. По словам одного из свидетелей, на женщину, стоявшую в воде, напала крупная рыба, предположительно барракуда.

Барракуды, обитающие в тропических морях, представляют собой грозных хищников. Эти крупные рыбы, достигающие двух метров в длину и весом до 50 кг, известны своей стремительной атакой на добычу, за что получили прозвище «живые торпеды». Хотя встречи с барракудами в прибрежных водах редки, они несут потенциальную опасность.

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Недавний случай с немецким туристом в Австралии показал, насколько опасными могут быть морские прогулки. 26-летний фельдшер пострадал от укуса рыбы-камня — одного из самых ядовитых морских существ. Врачи применили экстренный протокол, использовали горячую воду с уксусом и подключили антибиотики. Туриста удалось спасти.

Милена Скрипальщикова
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