Подплывают прямо к берегу: Россияне пожаловались на атаку тропических рыб на Мальдивах
SHOT: Cпинорогие рыбы терроризируют российских туристов на Мальдивах
На Мальдивах наблюдается нашествие спинорогих рыб, которые доставляют неудобства российским туристам, пишет SHOT. Отдыхающие сообщают, что эти рыбы подплывают близко к берегу.
На Мальдивах наблюдается нашествие спинорогих рыб. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, на Мальдивах участились случаи нападений спинорогих рыб на туристов. Эти рыбы, относящиеся к иглобрюхообразным, стали более агрессивными и встречаются даже в прибрежных водах. Для укуса не требуется заплывать далеко от берега. Хотя укусы этих рыб не смертельны, они могут быть болезненными и оставлять сильные, долго не проходящие синяки.
Жутковатые зубастики подплывают непосредственно к берегу. Фото © SHOT
Агрессивное поведение спинорогов объясняется периодом охраны потомства. После нереста рыбки становятся крайне территориальными и яростно защищают свою икру. Обнаружение спинорогов в определённом месте указывает на близость их подводного гнезда, и в целях безопасности рекомендуется избегать этого района.
А ранее Life.ru сообщал, что ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали. Жертвами укусов чешуйчатых стали уже несколько отдыхающих.
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