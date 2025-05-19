Подплывают прямо к берегу: Россияне пожаловались на атаку тропических рыб на Мальдивах

По информации телеграм-канала, на Мальдивах участились случаи нападений спинорогих рыб на туристов. Эти рыбы, относящиеся к иглобрюхообразным, стали более агрессивными и встречаются даже в прибрежных водах. Для укуса не требуется заплывать далеко от берега. Хотя укусы этих рыб не смертельны, они могут быть болезненными и оставлять сильные, долго не проходящие синяки.