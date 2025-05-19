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Регион
19 мая, 13:13

Подплывают прямо к берегу: Россияне пожаловались на атаку тропических рыб на Мальдивах

SHOT: Cпинорогие рыбы терроризируют российских туристов на Мальдивах

На Мальдивах наблюдается нашествие спинорогих рыб, которые доставляют неудобства российским туристам, пишет SHOT. Отдыхающие сообщают, что эти рыбы подплывают близко к берегу.

На Мальдивах наблюдается нашествие спинорогих рыб. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, на Мальдивах участились случаи нападений спинорогих рыб на туристов. Эти рыбы, относящиеся к иглобрюхообразным, стали более агрессивными и встречаются даже в прибрежных водах. Для укуса не требуется заплывать далеко от берега. Хотя укусы этих рыб не смертельны, они могут быть болезненными и оставлять сильные, долго не проходящие синяки.

Жутковатые зубастики подплывают непосредственно к берегу. Фото © SHOT

Жутковатые зубастики подплывают непосредственно к берегу. Фото © SHOT

Агрессивное поведение спинорогов объясняется периодом охраны потомства. После нереста рыбки становятся крайне территориальными и яростно защищают свою икру. Обнаружение спинорогов в определённом месте указывает на близость их подводного гнезда, и в целях безопасности рекомендуется избегать этого района.

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А ранее Life.ru сообщал, что ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали. Жертвами укусов чешуйчатых стали уже несколько отдыхающих.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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