Подросток убил всю семью, узнав тайну матери

14-летний Мейсон Сиск из Алабамы, США убил свою семью после раскрытия мрачной семейной тайны. Как сообщает Daily Mail, старший сын 38-летнего Джона и 35-летней Мэри, воспитывавших ещё троих детей — 6, 4 лет и младенца 6 месяцев, — оказался в центре трагедии, что разыгралась в их доме.

Недавно вернувшись из семейного отпуска, Мейсон стал демонстрировать странное поведение: дерзость в школе и замкнутость дома. Вечером рокового дня он позвонил в полицию, сообщив о стрельбе, утверждая, что играл в подвале и ничего не видел. Однако правда оказалась ужасающей: все члены семьи были найдены мёртвыми — каждый с пулей в голове, прямо в своих кроватях.

После допросов Мейсон признался: он хладнокровно убил родных. Причиной он назвал усталость от семейных конфликтов, но тень на его мотивы бросило иное — он узнал, что Мэри, которую он считал матерью, не была его биологической матерью.

Мейсон получил пожизненный срок после достижения совершеннолетия. На суде он не выказал ни капли раскаяния.