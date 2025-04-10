В США казнили страдающего ожирением насильника, убившего журналистку

В американском штате Флорида казнили 48-летнего Майкла Танци. Суд приговорил его к высшей мере за похищение, изнасилование и убийство журналистки. Об этом сообщило издание New York Post.

Адвокаты Танци пытались отменить приговор. Они утверждали, что его крайняя степень ожирения и боли в пояснично-крестцовой области могут вызвать ужасные страдания от инъекции. Однако Верховный суд Флориды отклонил эти доводы как несостоятельные.

Смертельную казнь провели во вторник, 8 апреля. Перед смертью заключённый выбрал последний обед, который включал свиную отбивную, бекон, жареную картошку, кукурузу, газированный напиток, мороженое и шоколадный батончик.

В 2000 году Танци похитил, изнасиловал и задушил женщину, работавшую в газете Miami Herald. Присяжные единогласно рекомендовали вынести ему высший приговор. После этого он провёл почти 25 лет за решёткой.