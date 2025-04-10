Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 21:58

В США казнили страдающего ожирением насильника, убившего журналистку

В американском штате Флорида казнили 48-летнего Майкла Танци. Суд приговорил его к высшей мере за похищение, изнасилование и убийство журналистки. Об этом сообщило издание New York Post.

Адвокаты Танци пытались отменить приговор. Они утверждали, что его крайняя степень ожирения и боли в пояснично-крестцовой области могут вызвать ужасные страдания от инъекции. Однако Верховный суд Флориды отклонил эти доводы как несостоятельные.

Японцу присудили рекордную выплату за 47 лет тюрьмы по сфальсифицированному делу
Японцу присудили рекордную выплату за 47 лет тюрьмы по сфальсифицированному делу

Смертельную казнь провели во вторник, 8 апреля. Перед смертью заключённый выбрал последний обед, который включал свиную отбивную, бекон, жареную картошку, кукурузу, газированный напиток, мороженое и шоколадный батончик.

В 2000 году Танци похитил, изнасиловал и задушил женщину, работавшую в газете Miami Herald. Присяжные единогласно рекомендовали вынести ему высший приговор. После этого он провёл почти 25 лет за решёткой.

Ранее МИД Канады осудил Китай за казнь четырёх канадцев. Людей с двойным гражданством казнили за преступления связанные с наркотиками.

Обложка ©

Freepik / freepik

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar