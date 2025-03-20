МИД Канады осудил Китай за казнь четырёх канадцев

Глава МИД Канады Мелани Жоли выразила резкое осуждение в адрес Китая, утверждая, что в этой стране были казнены четверо канадцев за преступления, связанные с наркотиками. Заявление она озвучила в беседе с журналистами.

Она отметила, что эти люди имели двойное гражданство Канады и Китая, и уточнила, что всего количество казненных составило четыре человека. Жоли отказалась предоставить дополнительные детали, однако подчеркнула, что обвинения против них касались наркопреступлений.

Кроме того, министр сообщила, что на протяжении нескольких месяцев лично следила за судьбой осужденных. Она также добавила, что вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо обращалась к китайским властям с просьбой о снисхождении для этих людей.