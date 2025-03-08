В США впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела

В США впервые за 15 лет привели в действие приговор о смертной казни путём расстрела. Об этом сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина. Сообщило агентство Associated Press.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведён в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трёх человек в 18:05 (02:00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18:08», — говорится в заявлении.

Сообщается, что заключённому 67-летнему Брэд Сигмону была присуждена высшая мера наказания за жестокое убийство родителей своей бывшей девушки в 2021 году — он забил семейную пару битой до смерти, после чего похитил экс-возлюбленную, ей удалось сбежать.

В качестве последней трапезы заключённый попросил блюдо, состоящее из четырёх кусков жареной курицы, зелёной фасоли, картофельного пюре с подливой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Примечательно, что способ казни он выбирал самостоятельно — мужчина предпочёл расстрел электрическому стулу и смертельной инъекции. Последний раз данный приговор исполнялся в 2010 году в штате Юта.