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8 марта, 06:02

В США впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела

AP: В США впервые за 15 лет исполнили приговор о смертной казни путём расстрела

В США впервые за 15 лет привели в действие приговор о смертной казни путём расстрела. Об этом сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина. Сообщило агентство Associated Press.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведён в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трёх человек в 18:05 (02:00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18:08», — говорится в заявлении.

Сообщается, что заключённому 67-летнему Брэд Сигмону была присуждена высшая мера наказания за жестокое убийство родителей своей бывшей девушки в 2021 году — он забил семейную пару битой до смерти, после чего похитил экс-возлюбленную, ей удалось сбежать.

В качестве последней трапезы заключённый попросил блюдо, состоящее из четырёх кусков жареной курицы, зелёной фасоли, картофельного пюре с подливой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Примечательно, что способ казни он выбирал самостоятельно — мужчина предпочёл расстрел электрическому стулу и смертельной инъекции. Последний раз данный приговор исполнялся в 2010 году в штате Юта.

В Китае приговорили к смертной казни напавшего на школьный автобус с японцами
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Ранее в Китае приговорили к казни бывшего заместителя председателя Промышленно-коммерческого банка (ICBC) Чжан Хунли. Он признал свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему дали отсрочку на исполнение приговора два года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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