Японцу присудили рекордную выплату за 47 лет тюрьмы по сфальсифицированному делу

В Окружном суде японской префектуры Сидзуока вынесли решение о выплате 89-летнему Ивао Хакамаде компенсации в размере 217 миллионов иен (около 1,44 миллиона долларов). Он провёл почти 50 лет в ожидании казни за массовое убийство, которое не совершал. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на адвокатов мужчины.

Агентство уточняет, что решение о выплате компенсации было принято накануне. Защита отметила, что Хакамаде была назначена компенсация за 47 полных лет «физического заключения с момента ареста до освобождения». Его задержали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве начальника, его жены и двоих детей. Допросы продолжались 20 дней, в ходе которых японец признал свою вину, но позже на судебном заседании заявил, что его заставили дать признательные показания под пытками.

В 2014 году суд официально установил, что ДНК Ивао Хакамады не совпадает с ДНК, извлечённой из крови, найденной на месте преступления. После этого решения мужчину освободили. Однако в 2023 году суд в Токио объявил о повторном рассмотрении дела. Осенью 2024 года окружной суд в Сидзуоке оправдал Хакамату, признав три случая подделки улик, указывающих на его вину.

Также суд сообщил, что образец ткани, обнаруженный на месте преступления, не принадлежал брюкам Хакамады. На самом деле, это доказательство было подделано правоохранительными органами. В октябре 2024 года японца окончательно признали невиновным.