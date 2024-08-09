Okapi: 26 повстанцев приговорили к смертной казни в Конго за госизмену

В Киншасе завершилось заседание трибунала Демократической Республики Конго, где решалась судьба десятков повстанцев. 26 участников боевых действий на востоке ДРК приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом сообщила радиостанция Okapi.

Фигурантами дела стали руководители группировки "Движение 23 марта" и их сообщники. Вердикт 21 обвиняемому вынесен заочно. Среди них — экс-глава избиркома республики Корнель Нангаа, который создал одно из подразделений мятежников — "Альянс реки Конго". Теперь у осуждённых есть всего пять дней для подачи апелляции.