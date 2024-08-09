Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 22:13

Okapi: 26 повстанцев приговорили к смертной казни в Конго за госизмену

В Киншасе завершилось заседание трибунала Демократической Республики Конго, где решалась судьба десятков повстанцев. 26 участников боевых действий на востоке ДРК приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом сообщила радиостанция Okapi.

Фигурантами дела стали руководители группировки "Движение 23 марта" и их сообщники. Вердикт 21 обвиняемому вынесен заочно. Среди них — экс-глава избиркома республики Корнель Нангаа, который создал одно из подразделений мятежников — "Альянс реки Конго". Теперь у осуждённых есть всего пять дней для подачи апелляции.

Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы
Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы

Напомним, что повстанцы при поддержке войск Руанды атаковали ДРК в июле прошлого года, но были вынуждены отступить. Подобное уже повторялось в январе 2021-го под руководством "Движения 23 марта". А в мае нынешнего года в Конго была совершена попытка госпереворота, но бунтовщиков подавили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / View Apart

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Конго
  • Мировая политика
  • Криминал
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров