Руандийские войска вторглись на территорию Конго
Reuters: Войска Руанды зашли на территорию ДР Конго
Войска Руанды пересекли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на её территорию. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооружённых сил ДРК.
Руандийские подразделения нанесли удары по позиции Сил безопасности Конго, на что получили ответ и были вынуждены отступить. Численность войск пока неизвестна, также нет сведений о возможных пострадавших во время столкновений.
Конфликт между двумя соседними государствами обострился ещё в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала наступательные действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в пособничестве этим повстанцам.
Ранее Лайф писал, что 26 июля мятежники потребовали от президента Нигера Мохамеда Базума отставки, однако он отказался оставлять пост. За главу государства выступила армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. По словам военных, границы закрыты и введён комендантский час, сам Базум насильно удерживается мятежниками. Власть взял созданный Национальный совет спасения родины. МИД РФ призвал стороны конфликта решить вопросы мирным путём.
Twitter / Rwanda Defense Force