Руандийские войска вторглись на территорию Конго

Войска Руанды пересекли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на её территорию. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооружённых сил ДРК.

Руандийские подразделения нанесли удары по позиции Сил безопасности Конго, на что получили ответ и были вынуждены отступить. Численность войск пока неизвестна, также нет сведений о возможных пострадавших во время столкновений.

Конфликт между двумя соседними государствами обострился ещё в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала наступательные действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в пособничестве этим повстанцам.