Первая за 13 лет казнь заключённого состоялась в Южной Каролине

Заключённого Фредди Оуэнса казнили в тюрьме американского штата Южная Каролина. Смертный приговор привели в действие посредством введения инъекции с ядом, сообщил телеканала CNN.

Первая за 13 лет казнь в штате состоялась 20 сентября. Оуэнс был объявлен мёртвым в 18:55. Он не сделал никакого предсмертного заявления. За несколько часов до исполнения вердикта суда адвокаты заключённого пытались отсрочить казнь, но служители Фемиды ответили отказом. Помиловать преступника не решился и губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.