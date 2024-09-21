Первая за 13 лет казнь заключённого состоялась в Южной Каролине
Заключённого Фредди Оуэнса казнили в тюрьме американского штата Южная Каролина. Смертный приговор привели в действие посредством введения инъекции с ядом, сообщил телеканала CNN.
Первая за 13 лет казнь в штате состоялась 20 сентября. Оуэнс был объявлен мёртвым в 18:55. Он не сделал никакого предсмертного заявления. За несколько часов до исполнения вердикта суда адвокаты заключённого пытались отсрочить казнь, но служители Фемиды ответили отказом. Помиловать преступника не решился и губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.
Оуэнса приговорили к смертной казни за убийство, совершённое в 1997 году. Будучи 19-летним юношей, он ограбил магазин в Гринвилле и застрелил 41-летнюю продавщицу, которая работала в ночную смену. У женщины осталось трое детей. А в 1999 году заключённый ещё и расправился над сокамерником.
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