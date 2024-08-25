В Южной Каролине состоится первая смертная казнь за 13 лет
«Ассошиэйтед Пресс»: 20 сентября Южная Каролина проведёт первую казнь за 13 лет
Южная Каролина объявила о проведении первой казни за 13 лет, которая запланирована на 20 сентября. Это решение стало возможным после того, как штат внедрил новые правила, позволяющие скрывать информацию о поставщиках препаратов для казней. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».
Фредди Юджин Оуэнс, осуждённый за убийство в 1997 году, станет первым, кто будет казнён. Ему предстоит выбор между тремя методами казни: смертельной инъекцией, электрическим стулом или расстрелом. Если Оуэнс не сделает выбор в течение недели, его казнят на электрическом стуле.
Ранее Южная Каролина сталкивалась с трудностями из-за проблем с доступом к препаратам для казней, но теперь штат возвращается к практике, которая была приостановлена на протяжении многих лет.
Ранее в МИД РФ напомнили, что мораторий на смертную казнь в России, введённый при вступлении страны в Совет Европы, остаётся в силе и должен соблюдаться. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что вопрос отмены моратория вновь стал актуален после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» в конце марта текущего года.
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