В Южной Каролине состоится первая смертная казнь за 13 лет

Южная Каролина объявила о проведении первой казни за 13 лет, которая запланирована на 20 сентября. Это решение стало возможным после того, как штат внедрил новые правила, позволяющие скрывать информацию о поставщиках препаратов для казней. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Фредди Юджин Оуэнс, осуждённый за убийство в 1997 году, станет первым, кто будет казнён. Ему предстоит выбор между тремя методами казни: смертельной инъекцией, электрическим стулом или расстрелом. Если Оуэнс не сделает выбор в течение недели, его казнят на электрическом стуле.

Ранее Южная Каролина сталкивалась с трудностями из-за проблем с доступом к препаратам для казней, но теперь штат возвращается к практике, которая была приостановлена на протяжении многих лет.