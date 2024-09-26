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26 сентября, 07:56

Невиновный японский боксёр 56 лет просидел в камере смертников в ожидании казни

Суд оправдал японца, сидевшего в камере смертников в ожидании казни 56 лет

Окружной суд японской Сидзуоки оправдал 88-летнего Ивао Хакамату, который некогда был профессиональным боксёром. Однако рекорд ему принадлежит отнюдь не спортивный — он является рекордсменом по времени пребывания в камере смертников. Об этом сообщило агентство Киодо.

Хакамата был арестован в 1966 году. Тогда его обвинили в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов японец взял на себя вину, но на суде заявил, что его заставили признаться посредством пыток в преступлении, которого он никогда не совершал.

Защитная сторона утверждала, что доказательства вины Хакаматы были сфабрикованы, но в сентябре 1968 года ему вынесли приговор — смертная казнь. Приговор был финализирован в 1980 году, однако в исполнение его не приводили. В 2011 году японец даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек, дольше всего ожидавший своей участи в камере смертников.

Лишь в 2014 году в суде Сидзуоки доказали, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с тем, который был получен в ходе анализа крови с места убийства. После этого японца наконец отпустили на свободу, однако в 2023 году Верховный суд страны сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания. Сейчас же Окружной суд японской Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего Хакамату. Невиновный мужчина просидел в камере смертников 56 лет.

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Ранее в Соединённых Штатах состоялась первая за 13 лет смертная казнь за преступление, которое Юджин Оуэнс совершил в 1997 году в возрасте 19 лет. Тогда он вломился в магазин в Гринвилле и застрелил 41-летнюю продавщицу, которая работала в ночную смену. У женщины осталось трое детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fiers

Владимир Озеров
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