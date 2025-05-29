40-летняя учительница совратила ученика и два года занималась с ним сексом

В США задержали 40-летнюю учительницу, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Об этом сообщает Westside Eagle Observer.

Бывший ученик средней школы в штате Миссури выдвинул обвинения против учительницы Джоэль Старк. Он заявил полицейским, что женщина сначала позволяла себе непристойности, а затем — после бала в честь окончания учебного года — отвезла к себе домой и занялась с ним сексом. Отношения ученика и учителя продолжались с 2016 по 2018 год.

Полиция начала расследование, сейчас женщина внесла за себя залог и находится на свободе.