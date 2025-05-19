В США учительница напоила алкоголем и совратила ученика

В США, в штате Небраска, 34-летнюю учительницу Британни Станек из города Банкрофт заключили под стражу за неподобающие связи с учениками, сообщает KTIV. Женщину обвиняют в том, что она угощала двух школьников алкоголем и вступила в интимные отношения с одним из них.

Скандал разгорелся 30 апреля, когда суперинтендант школьного округа сообщил полиции о возможной связи Станек с учеником. В ходе расследования выяснилось, что педагог не только признавалась коллегам в покупке спиртного и табака для несовершеннолетних, но и вела переписку с учениками, из которой следовало, что у неё были сексуальные контакты с одним из подростков. Юноша подтвердил эти сведения на допросе.

В школьной администрации уточнили, что проступки, вероятно, происходили за пределами учебного заведения, поскольку рабочий график учительницы не позволял ей уединяться с учениками в школе.