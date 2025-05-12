Два педофила гуляют на свободе после «отдыха» с маленькими мальчиками в сауне

В Екатеринбурге два педофила завели малолетних мальчиков в сауну. Они предлагали им выпить пива, расслабиться и поучаствовать в «модельных съёмках». Однако посиделки в сауне прервали правоохранители. Об этом узнала адвокат Зарина Адыева.

При обысках в телефоне одного из задержанных нашли фотографии обнажённых детей. Упомянутых мальчиков среди них не было. При этом, несмотря на находку, правоохранители отпустили мужчин и теперь педофилы могут вновь спокойно заманивать к себе детей.

«Выяснилось, что мужчины предлагали детям выпить пива, чтобы расслабиться. До этого они несколько раз встречались с ними, угощали и предлагали сняться в модельном агентстве. В отделе полиции в телефоне одного из задержанных мужчин обнаружили профессиональные фото обнаженных мальчиков (других)», — рассказала подробности истории адвокат Зарина Адыева.