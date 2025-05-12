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Регион
12 мая, 13:23

Два педофила гуляют на свободе после «отдыха» с маленькими мальчиками в сауне

В Екатеринбурге двое мужчин затащили в сауну нескольких мальчиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Екатеринбурге два педофила завели малолетних мальчиков в сауну. Они предлагали им выпить пива, расслабиться и поучаствовать в «модельных съёмках». Однако посиделки в сауне прервали правоохранители. Об этом узнала адвокат Зарина Адыева.

При обысках в телефоне одного из задержанных нашли фотографии обнажённых детей. Упомянутых мальчиков среди них не было. При этом, несмотря на находку, правоохранители отпустили мужчин и теперь педофилы могут вновь спокойно заманивать к себе детей.

«Выяснилось, что мужчины предлагали детям выпить пива, чтобы расслабиться. До этого они несколько раз встречались с ними, угощали и предлагали сняться в модельном агентстве. В отделе полиции в телефоне одного из задержанных мужчин обнаружили профессиональные фото обнаженных мальчиков (других)», — рассказала подробности истории адвокат Зарина Адыева.

Ранее в Сети раскрыли крупнейший в СНГ портал с педофилами, которые донатили ВСУ. Пользователи ресурса создавали тематические разделы, в том числе с привязкой к конкретным городам и регионам, где публиковали запрещённый контент и обменивались информацией неприемлемого характера.

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Полина Никифорова
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