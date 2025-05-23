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23 мая, 18:25

«Совратила зятя и забеременела»: Индонезийка разрушила семью собственной дочери

WOB: В Индонезии мужчина развёлся с женой и женился на беременной от него тёще

Обложка © freepik / prostooleh

Обложка © freepik / prostooleh

В Индонезии мужчина подал на развод, когда получила огласку его тайная связь с матерью супруги. Тёща давно стала вдовой и проживала вместе с молодожёнами, помогая им по хозяйству. Пожилая женщина забеременела, поэтому скрывать свои отношения с мужем 21-летней дочери она не стала. О случившемся пишет World of Buzz.

Новоиспечённые любовники так и не рассказали, когда и почему они сблизились. Сначала дочь восприняла в штыки новость о том, что её собственная мать ждёт ребёнка от зятя. Однако под давлением общественности семейству пришлось примириться, а мужчина принял решение развестись с девушкой и жениться на тёще. Сейчас женщина уже родила, её новый муж формально стал отчимом для экс-супруги.

«Да, зять действительно стал отцом ребёнка своей тёщи. Он развёлся с женой, обе семьи уже помирились и пришли к решению», — подтвердил изданию информацию местный чиновник.

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Ранее Life.ru писал, что в Индии мужчина из ревности напал ночью на свою жену. Он откусил женщине нос, а затем начал кусать пальцы. На подмогу к дочери прибежала свекровь, которую индус начал избивать. Однако женщинам удалось покинуть дом и обратиться в полицию.

Татьяна Миссуми
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