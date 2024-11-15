В дети годится: Британка дождалась из тюрьмы американца, отсидевшего десять лет

В Великобритании женщина дождалась из тюрьмы заключённого США, в которого влюбилась. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, Люси Паттерсон познакомилась с Шоном Хетцером на сайте для общения с заключёнными. Мужчина младше неё на 16 лет. В 2014 году он совершил нападение с оружием и был приговорён к десяти годам тюрьмы. История их любви началась с простой переписки, потом они начали созваниваться. По словам жительницы Великобритании, тон их общения поменялся после одного письма Хетцера. Он попросил женщину перевести строчку с испанского языка — там было написано «Я тебя люблю».

В 2019-м они впервые встретились. Тогда Паттерсон прилетела в США ради 21-го дня рождения своего парня. Однако их «лав-стори» не продлилась долго: в 2020 году пара разошлась на два месяца из-за вопроса о детях. По словам женщины, Хетцер хотел от неё детей, а та думала, что не может их иметь из-за возраста.

Британка отметила, что долго скрывала Хетцера от близких и друзей. Мать женщины узнала о возлюбленном только после его выхода из тюрьмы в августе этого года. В статье говорится, что они не будут съезжаться, собираются жить на две страны.