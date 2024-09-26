Американка влюбилась в женатого и наняла киллера, чтобы устранить конкурентку

Американка влюбилась в парня и решила убить его жену с помощью киллера. Об этом пишет New York Post.

В статье говорится, что 48-летняя Мелоди Сассер из Теннесси в даркнете наняла киллера, чтобы убить Дж. В из Алабамы, на которой и был женат объект её обожания. Женщина попросила подстроить всё как несчастный случай. Она и сама вкинула идею наёмнику, отметив, что жертве можно подбросить наркотики и списать всё на передоз. За противоправную услугу она заплатила 10 тысяч долларов в биткоинах.

Пока американка ждала исполнения заказа, она следила за парой через спортивное приложение и терроризировала их угрозами, которые оставляла на автоответчике. Через два месяца киллер всё ещё не выполнил задания и тогда Сассер начала писать исполнителям о сжатых сроках. Но планы женщины разрушила полиция, её задержали, а главная соперница осталась в живых.