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26 сентября, 19:17

Американка влюбилась в женатого и наняла киллера, чтобы устранить конкурентку

New York Post: В США женщина наняла киллера, чтобы отбить возлюбленного у жены

Американка влюбилась в парня и решила убить его жену с помощью киллера. Об этом пишет New York Post.

В статье говорится, что 48-летняя Мелоди Сассер из Теннесси в даркнете наняла киллера, чтобы убить Дж. В из Алабамы, на которой и был женат объект её обожания. Женщина попросила подстроить всё как несчастный случай. Она и сама вкинула идею наёмнику, отметив, что жертве можно подбросить наркотики и списать всё на передоз. За противоправную услугу она заплатила 10 тысяч долларов в биткоинах.

Пока американка ждала исполнения заказа, она следила за парой через спортивное приложение и терроризировала их угрозами, которые оставляла на автоответчике. Через два месяца киллер всё ещё не выполнил задания и тогда Сассер начала писать исполнителям о сжатых сроках. Но планы женщины разрушила полиция, её задержали, а главная соперница осталась в живых.

В суде Сассер рассказала, что впервые встретила мужчину на сайте знакомств. Однако он эту версию опроверг, отметив, что они познакомились во время восхождения по Аппалачской тропе. Следователи нашли в доме женщины улики, сама она вину также признала. Суд приговорил её к 100 месяцам заключения.

В Петербурге суд взыскал с киллера 628-тысячный гонорар за заказное убийство
В Петербурге суд взыскал с киллера 628-тысячный гонорар за заказное убийство

Ранее Life.ru рассказывал, что петербуржец расчленил подружку и растворил её тело в бочке с кислотой. По словам знакомых, убитая была родом из Астраханской области и якобы работала в эскорте — Михаил, мол, хотел перевоспитать её. Пара частенько ссорилась. У него, кстати, наблюдались и другие странные наклонности: например, парень душил, а затем реанимировал своего кота.

Обложка ©

Freepik / kjpargeter

Александра Мышляева
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