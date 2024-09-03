В Петербурге суд взыскал с киллера 628-тысячный гонорар за заказное убийство

Невский районный суд Петербурга постановил взыскать с осуждённого за заказное убийство киллера Евгения Попова полученный гонорар в размере 628 516 рублей. Также преступника обязали заплатить госпошлину в размере 9 485 рублей.

Служители Фемиды уточнили, что расправа над жертвой в 2010 году принесла подсудимому 15 тысяч долларов. Незадолго до убийства киллер ещё и избил бедолагу, заработав 30 тысяч рублей. Попова приговорили к 18 годам лишения свободы, а его сообщника Александра Кайданова — к 17 годам.

«Сделки по избиению и убийству были заключены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства», — отметила объединённая пресс-служба судов города.