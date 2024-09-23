Ревновал и хотел перевоспитать: Раскрыты детали «кислотного» убийства девушки питерским рокером

Петербуржец Михаил С., убивший и растворивший в кислоте собственную возлюбленную, приобрёл реагенты под предлогом стерилизации помещения, где выступал с рок-группой. Как узнал «Mash на Мойке», вещество изверг купил через родственника.

По данным телеграм-канала, Михаил был барабанщиком в рок-группе Interio, но ушёл из неё около года назад. Тем не менее он продолжал играть с разными музыкантами в арендованном помещении. Знакомые Михаила также рассказали о странностях в его поведении. К примеру, недавно он душил, а затем реанимировал своего кота. Кроме того, ещё в начале года Михаил рассказывал версии избавления от трупов с помощью кислоты. Тогда никто из друзей, к сожалению, не воспринял его слова всерьёз.

Известно, что до отношений со своей жертвой Михаил был женат, у него есть ребёнок. Сразу после расправы он позвонил как раз экс-супруге. По словам знакомых, убитая была родом из Астраханской области и якобы работала в эскорте — Михаил, мол, хотел перевоспитать её. Пара частенько ссорилась. Само убийство, как считают знакомые, могло произойти из-за старых обид или «ретроспективной ревности».