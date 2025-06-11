Фура с водкой перевернулась в Подмосковье
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Грузовик с водкой перевернулся на ЦКАД у деревни Жедочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Москва».
Телеграм-канал «Новости Москвы» пишет, что на трассе образовалась пробка — водители собирают бутылки. Шутка это или нет, пока не ясно. Обстоятельства ДТП выясняются.
А ранее в США произошёл шокирующий инцидент: грузовик, перевозивший пчелиные ульи, перевернулся, выпустив на волю около 250 миллионов пчёл.