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Регион
11 июня, 13:58

Фура с водкой перевернулась в Подмосковье

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Грузовик с водкой перевернулся на ЦКАД у деревни Жедочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Москва».

Телеграм-канал «Новости Москвы» пишет, что на трассе образовалась пробка — водители собирают бутылки. Шутка это или нет, пока не ясно. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пятачки сильно напуганы: Фура, полная свиней, перевернулась на трассе под Томском
Пятачки сильно напуганы: Фура, полная свиней, перевернулась на трассе под Томском

А ранее в США произошёл шокирующий инцидент: грузовик, перевозивший пчелиные ульи, перевернулся, выпустив на волю около 250 миллионов пчёл.

Александра Вишнякова
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