Пятачки сильно напуганы: Фура, полная свиней, перевернулась на трассе под Томском

В Томской области недалеко от села Мельниково произошла курьёзная и печальная авария: грузовик, перевозивший партию хрюшек, перевернулся на дороге. Водитель выжил и почти не пострадал. Ему помогли выбраться из покорёженной кабины местные жители. Об этом сообщает Mash.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Mash

В результате инцидента пострадали по меньшей мере тридцать свиней, у некоторых из них зафиксированы переломы задних конечностей. Воспользовавшись возникшей паникой, несколько животных сбежали с места ДТП и разбрелись по округе. Жители села организовали поисковую операцию, чтобы вернуть сбежавших свиней. На месте происшествия работают медики и ветеринары.