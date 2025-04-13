Пятачки сильно напуганы: Фура, полная свиней, перевернулась на трассе под Томском
Mash: Фура со свиньями перевернулась на трассе в Томской области
В Томской области недалеко от села Мельниково произошла курьёзная и печальная авария: грузовик, перевозивший партию хрюшек, перевернулся на дороге. Водитель выжил и почти не пострадал. Ему помогли выбраться из покорёженной кабины местные жители. Об этом сообщает Mash.
Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Mash
В результате инцидента пострадали по меньшей мере тридцать свиней, у некоторых из них зафиксированы переломы задних конечностей. Воспользовавшись возникшей паникой, несколько животных сбежали с места ДТП и разбрелись по округе. Жители села организовали поисковую операцию, чтобы вернуть сбежавших свиней. На месте происшествия работают медики и ветеринары.
Ранее стало известно, что водитель грузовика в Пермском крае столкнулся с самыми необычными «сотрудниками ДПС» в своей жизни. Вместо строгих инспекторов с жезлами, его остановили медведи. Кадры, на которых косолапые перекрыли трассу и настойчиво выпрашивают сладкое угощение, моментально разлетелись по соцсетям.
Life.ru / Kandinsky 3.1