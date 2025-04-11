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11 апреля, 04:46

Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Якутии

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии произошло смертельное ДТП на трассе между Алданом и Нерюнгри. По информации МЧС республики, в пяти километрах от Алдана случилось лобовое столкновение автомобиля Toyota Prius с грузовиком КамАЗ. В результате аварии погибли все пятеро пассажиров легковушки, тогда как водитель большегруза не пострадал.

На месте происшествия оперативно работали спасатели Алданского района — всего к ликвидации последствий привлекли 15 человек и пять единиц спецтехники.

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Как отметили в ведомстве, движение по трассе полностью восстановлено, ограничений для проезда нет. Причины страшной аварии сейчас устанавливаются следственными органами.

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Артём Гапоненко
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