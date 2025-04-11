Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Якутии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В Якутии произошло смертельное ДТП на трассе между Алданом и Нерюнгри. По информации МЧС республики, в пяти километрах от Алдана случилось лобовое столкновение автомобиля Toyota Prius с грузовиком КамАЗ. В результате аварии погибли все пятеро пассажиров легковушки, тогда как водитель большегруза не пострадал.
На месте происшествия оперативно работали спасатели Алданского района — всего к ликвидации последствий привлекли 15 человек и пять единиц спецтехники.
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
Как отметили в ведомстве, движение по трассе полностью восстановлено, ограничений для проезда нет. Причины страшной аварии сейчас устанавливаются следственными органами.
Ранее массовая авария парализовала путепровод в Брянске. Участниками ДТП стали 11 автомобилей. К счастью, жертв удалось избежать.