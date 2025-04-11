Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Якутии

В Якутии произошло смертельное ДТП на трассе между Алданом и Нерюнгри. По информации МЧС республики, в пяти километрах от Алдана случилось лобовое столкновение автомобиля Toyota Prius с грузовиком КамАЗ. В результате аварии погибли все пятеро пассажиров легковушки, тогда как водитель большегруза не пострадал.