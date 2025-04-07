Более 10 автомобилей стали участниками массового ДТП на путепроводе в Брянске

Массовая авария парализовала путепровод на Московском проспекте в Брянске. По данным регионального управления МВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей. Mash же сообщает минимум о 16 машинах.

Транспортные средства получили серьёзные механические повреждения. К счастью, жертв удалось избежать. Из-за ДТП на путепроводе образовался затор. Движение будет восстановлено в ближайшее время.

Участники ДТП. Видео © Telegram / Mash