На МКАД перекрыли две полосы движения из-за ДТП с семью авто
В Москве семь машин столкнулись на 60-м км МКАД, движение уже восстановлено
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В воскресенье, 6 апреля, на внутренней стороне 60-го километра МКАД столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда №59) столкнулись 7 легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
В результате ДТП движение осуществлялось только по трём полосам из пяти. Позже оно было восстановлено.
Ранее четыре человека сгорели заживо в двух легковушках после столкновения с фурой под Саратовом. ДТП произошло на 419 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.