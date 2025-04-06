На МКАД перекрыли две полосы движения из-за ДТП с семью авто

В воскресенье, 6 апреля, на внутренней стороне 60-го километра МКАД столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда №59) столкнулись 7 легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение осуществлялось только по трём полосам из пяти. Позже оно было восстановлено.