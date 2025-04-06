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6 апреля, 18:06

На МКАД перекрыли две полосы движения из-за ДТП с семью авто

В Москве семь машин столкнулись на 60-м км МКАД, движение уже восстановлено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

В воскресенье, 6 апреля, на внутренней стороне 60-го километра МКАД столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда №59) столкнулись 7 легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение осуществлялось только по трём полосам из пяти. Позже оно было восстановлено.

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Ранее четыре человека сгорели заживо в двух легковушках после столкновения с фурой под Саратовом. ДТП произошло на 419 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

Алена Пенчугина
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