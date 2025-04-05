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5 апреля, 03:09

Собака за рулём автомобиля устроила ДТП в Китае и попала на видео

В китайском Ханчжоу, расположенном в провинции Чжэцзян, произошёл необычный инцидент. Собака, сидя за рулём автомобиля, спровоцировала ДТП, несколько раз врезавшись в ограждение. Видео с этого события появилось в Сети.

На записи с камер наблюдения видно, как машина медленно движется по правой стороне дороги. За рулём сидит собака. Пешеходов и других авто на дороге не было, поэтому никто не пострадал.

Собака за рулём авто попала в ДТП в Китае. Видео © itouchtv.cn

В итоге автомобиль врезался в ограждение и остановился. Владельцы близлежащего магазина решив, что водителю требуется срочная помощь, бросились к машине. Однако, открыв дверцу, они увидели пёселя, который рванул с места аварии. Позже владелец машины пришёл на место происшествия. Он пояснил, что ненадолго покинул автомобиль и забыл выключить двигатель. В результате собака случайно нажала на рычаг, и машина тронулась с места.

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itouchtv.cn

Лия Мурадьян
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