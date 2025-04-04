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4 апреля, 00:18

Прохожий бросился в ледяной водоём для спасения собаки и получил респект от губернатора

Губернатор Филимонов выразил уважение человеку за спасение собаки в Вологде

Спасение собаки из воды в Вологде. Обложка © Telegram / tvn35

Спасение собаки из воды в Вологде. Обложка © Telegram / tvn35

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале выразил уважение человеку, который спас провалившуюся под лёд собаку. Всё случилось в парке Ветеранов в Вологде.

Глава региона оценил трогательное видео спасения собаки. На кадрах неравнодушный мужчина бросился в ледяной водоём, чтобы спасти животное, которое оказалось в беде. Мужчина подполз к собаке на четвереньках и не бросил животное, даже когда сам оказался в воде.

Спасение собаки в Вологде. Видео © Telegram / tvn35

«Поступок. Уважение такому человеку»,написал губернатор.

Судя по записи, человека вместе с собакой вытянули из воды на берег с помощью верёвки другие прохожие, которые также рисковали жизнью, чтобы спасти обоих.

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Лия Мурадьян
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