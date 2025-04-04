Четыре человека сгорели заживо в двух легковушках после столкновения с фурой под Саратовом

В Саратовской области два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло на 419 км. автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград», сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

ДТП в Саратовской области. Видео © Госавтоинспекция Саратовской области

«По предварительным данным, в 10:10 в службу »112« поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей», — пояснил он.

ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

Сейчас полиция устанавливает причины смертельного ДТП, на месте трагедии продолжают работать экстренные службы. В региональной прокуратуре подтвердили факт столкновения автомобилей «Лада Приора» и «Шевроле Авео» с тягачом с полуприцепом «Скания». Там подчеркнули, что инициирована проверка. Как уточнили в ведомстве, погибли водители легковушек и их пассажиры.