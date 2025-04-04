Четыре человека сгорели заживо в двух легковушках после столкновения с фурой под Саратовом
Две машины сгорели после столкновения с фурой под Саратовом, 4 человека погибли
ДТП в Саратовской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области
В Саратовской области два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло на 419 км. автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград», сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
ДТП в Саратовской области. Видео © Госавтоинспекция Саратовской области
«По предварительным данным, в 10:10 в службу »112« поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей», — пояснил он.
Сейчас полиция устанавливает причины смертельного ДТП, на месте трагедии продолжают работать экстренные службы. В региональной прокуратуре подтвердили факт столкновения автомобилей «Лада Приора» и «Шевроле Авео» с тягачом с полуприцепом «Скания». Там подчеркнули, что инициирована проверка. Как уточнили в ведомстве, погибли водители легковушек и их пассажиры.
Ранее сообщалось, что люксовый автомобиль Ferrari F8 угодил в жёсткое ДТП на Мичуринском проспекте в Москве вечером 2 апреля. По словам очевидцев, водитель спорткара стоимостью от 30 миллионов рублей проигнорировал запрещающий сигнал светофора.