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2 апреля, 21:37

Московский Доминик Торетто разбил люксовый спорткар Ferrari F8 — видео

SHOT: Спорткар Ferrari F8 стоимостью от 30 млн руб. попал в жёсткое ДТП в Москве

Люксовый автомобиль Ferrari F8 угодил в жёсткое ДТП на Мичуринском проспекте в Москве вечером 2 апреля. По словам очевидцев, водитель спорткара стоимостью от 30 миллионов рублей проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Об этом пишет SHOT.

Свидетели произошедшего утверждают, что итальянская иномарка врезалась в Audi, а затем улетела в столб. Ferrari получил серьёзные повреждения кузова. На месте ДТП работают экстренные службы.

Последствия ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Движение на МКАД парализовало после массового ДТП с пострадавшими
Движение на МКАД парализовало после массового ДТП с пострадавшими

Ещё один россиянин скончался после столкновения со столбом на мотоцикле в Таиланде. Турист разогнал двухколёсное ТС до высокой скорости и потерял управление. От сильного удара наездника разорвало на части.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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