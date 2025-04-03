Московский Доминик Торетто разбил люксовый спорткар Ferrari F8 — видео
SHOT: Спорткар Ferrari F8 стоимостью от 30 млн руб. попал в жёсткое ДТП в Москве
Люксовый автомобиль Ferrari F8 угодил в жёсткое ДТП на Мичуринском проспекте в Москве вечером 2 апреля. По словам очевидцев, водитель спорткара стоимостью от 30 миллионов рублей проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Об этом пишет SHOT.
Свидетели произошедшего утверждают, что итальянская иномарка врезалась в Audi, а затем улетела в столб. Ferrari получил серьёзные повреждения кузова. На месте ДТП работают экстренные службы.
Последствия ДТП. Видео © Telegram / SHOT
Ещё один россиянин скончался после столкновения со столбом на мотоцикле в Таиланде. Турист разогнал двухколёсное ТС до высокой скорости и потерял управление. От сильного удара наездника разорвало на части.
Telegram / SHOT