Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 10:50

Движение на МКАД парализовало после массового ДТП с пострадавшими

В Москве три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями на МКАД

На юге Москвы на МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями. В результате пострадали три человека, сообщила столичная Госавтоинспекция.

«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей ограничено по четырём полосам из пяти. Водителей призывают выбирать маршруты объезда.

В столичном дептрансе уточнили, что ДТП случилось на 24-м км МКАД (в районе съезда № 25). Также там добавили, что движение затруднено на 2,5 км.

Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в ДНР увеличилось до шести
Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в ДНР увеличилось до шести

Ранее сообщалось, что при столкновении двух авто в Приморье погибла женщина. Ещё восемь человек пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Никита Никонов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar