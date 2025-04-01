Движение на МКАД парализовало после массового ДТП с пострадавшими
В Москве три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями на МКАД
На юге Москвы на МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями. В результате пострадали три человека, сообщила столичная Госавтоинспекция.
«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Движение автомобилей ограничено по четырём полосам из пяти. Водителей призывают выбирать маршруты объезда.
В столичном дептрансе уточнили, что ДТП случилось на 24-м км МКАД (в районе съезда № 25). Также там добавили, что движение затруднено на 2,5 км.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух авто в Приморье погибла женщина. Ещё восемь человек пострадали.
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