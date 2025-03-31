Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в ДНР увеличилось до шести

Число жертв в ДТП на автодороге «Новороссия» в Донецкой Народной Республике возросло до шести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Следователи работают на месте ДТП в ДНР. Видео © Telegram / Следком

«На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, следственными органами СКР по ДНР возбуждено уголовное дело по факту аварии. По данным ведомства, ещё семь человек получили телесные повреждения в результате ДТП. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.