Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в ДНР увеличилось до шести
Место ДТП в ДНР. Обложка © Telegram / Следком
Число жертв в ДТП на автодороге «Новороссия» в Донецкой Народной Республике возросло до шести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Следователи работают на месте ДТП в ДНР. Видео © Telegram / Следком
«На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, следственными органами СКР по ДНР возбуждено уголовное дело по факту аварии. По данным ведомства, ещё семь человек получили телесные повреждения в результате ДТП. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, ранее в ДНР произошло ДТП с участием микроавтобуса. Трагедия случилась под Мариуполем. Сообщалось о пяти жертвах и шести пострадавших.